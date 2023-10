Catturato un 20enne coinvolto nell'operazione "Malerba": la sua latitanza è durata poche ore

Nella serata di ieri, i carabinieri sono riusciti a rintracciare un 20enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare presso il carcere di Bicocca, in quanto coinvolto nell'operazione antidroga "Malerba" condotta ieri mattina a San Giovanni Galermo. Il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, è stato rintracciato in viale Bummacaro, a Librino. Non ha opposto alcuna resistenza alla cattura, sentendosi probabilmente braccato per tutta la giornata. Ieri, infatti, si era reso irrintracciabile: ma la sua latitanza è durata solo poche ore. Sono in corso ulteriori indagini, allo scopo di identificare eventuali favoreggiatori del giovane, che potrebbero averlo aiutato durante le ore in cui si era nascosto alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione "Malerba" ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio vendendo cocaina, crack e marijuana nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo. È stato accertato come la mafia catanese, ed in particolare la famiglia Santapaola - Ercolano, nonostante le continue operazioni di polizia sul territorio susseguitesi nel corso degli anni, abbia continuamente ripreso il controllo di via Capo Passero, imponendo ai singoli gruppi criminali le regole per la vendita al dettaglio dello stupefacente e curandosi anche dell'approvvigionamento della materia prima per "livellare" i prezzi.