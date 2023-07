Sparatoria e rissa all'Ecs Dogana, condannato anche Niko Pandetta

Il Gup di Catania Marina Rizza ha condannato Sebastiano Miano a undici anni e quattro mesi reclusione e Giuseppe Santo Patanè a otto anni e sei mesi per tentato omicidio e rissa. Al centro del processo celebrato col rito abbreviato, la sparatoria del 21 aprile dello scorso anno con un ferito all'esterno del porto avvenuta dopo una lite che sarebbe iniziata alla discoteca Ecs Dogana.

Il giudice ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per rissa il trapper neomelodico catanese Niko Pandetta, già detenuto per altra causa. Stessa pena, per l'identico reato, è stata comminata a Gabriele Gagliano, Salvatore Danilo Napoli e Gaetano Salici. Sull'accaduto ha indagato la squadra mobile della questura di Catania. Entro 90 giorni le motivazioni.