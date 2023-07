Sparatoria a Nesima, identificate tutte le persone coinvolte: tre fermi

Si è presentato presso gli uffici della squadra mobile anche l'ultimo ricercato coinvolto nella sparatoria di Nesima. Salgono così a tre i fermi per l'omicidio del 27enne albanese e per il tentato omicidio del 43enne che si trova ricoverato nel reparto di ortopedia al Policlinico. Il primo ad essere fermato era stato il 27enne Giovanni Di Benedetto che, nel corso dell'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo solo alcune dichiarazioni di estraneità ai fatti contestati.

La scorsa notte è stato eseguito il secondo fermo e, nel pomeriggio di oggi, il terzo ricercato si è presentato spontaneamente negli uffici della squadra mobile. In totale, quindi, avrebbero preso parte alla sparatoria cinque persone, tutte identificate. Il quadro comincia, così, a delinearsi. Adesso bisogna chiarire il movente che ha portato queste cinque persone a riunirsi in un appartamento dell'Iacp in via Santo Cantone dove si è consumato un omicidio.

Rimane da definire il movente. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il luogo dove è avvenuta la sparatoria sarebbe stato assolutamente casuale e i motivi del contendere non sarebbero legati all'occupazione abusiva della casa, ma a questioni economiche per piccoli lavori.