Un'altra sparatoria a Catania, si presenta al pronto soccorso con un proiettile nel gluteo: indagini in corso

Dopo la sparatoria a Nesima con 5 persone coinvolte e l'episodio avvenuto lo scorso 5 luglio, al Villaggio Sant'Agata, durante il quale un uomo di 47 anni è stato gambizzato, si continua a sparare a Catania. La scorsa notte, un 32enne incensurato, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro, con una ferita da arma da fuoco. L'uomo, che adesso si trova piantonato presso l'ospedale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per estrare il proiettile dal gluteo. Come confermato dalla polizia, non ha ancora fornito indicazioni utili per ricostruire la dinamica della sparatoria e sul luogo dove sarebbe avvenuta nello specifico.

In aggiornamento