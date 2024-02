Turismo, la variegata offerta di Zafferana Etnea sbarca alla Bit di Milano

Zafferana Etnea ha partecipato alla Borsa internazionale del turismo (Bit), tenutasi a Milano dal 4 al 6 febbraio a Zafferana Etnea. Il sindaco Salvo Russo, vice presidente del Parco dell’Etna, ha evidenziato l'importanza della presenza di Zafferana Etnea alla BIT come straordinaria occasione per promuovere il territorio.

"La nostra partecipazione alla BIt non è stata solo una vetrina turistica ma ha rappresentato l'espressione del nostro impegno costante a valorizzare le radici che definiscono la nostra terra. La promozione mira a rafforzare il posizionamento di Zafferana Etnea come destinazione di eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo grazie a un'offerta turistica ricca e variegata”, afferma il sindaco

Durante l'evento, sono stati pianificati incontri con i principali operatori e stakeholder del settore, con l'obiettivo di promuovere la città come destinazione turistica internazionale e per un turismo quattro stagioni. Il vice sindaco e assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Salvo Coco, rappresentando il sito Unesco Monte Etna, ha presentato un'offerta turistica che posiziona Zafferana Etnea come cittadina esperienziale, capace di offrire un ampio ventaglio di esperienze, dalla bellezza del paesaggio alla cultura.

"Abbiamo messo in risalto il patrimonio culturale e artistico del territorio, promuovendo eventi internazionali come il premio letterario Vitaliano Brancati, il premio Giuseppe Sciuti, il festival 'Etna in Scena' e l'Ottobrata, che celebra le eccellenze enogastronomiche locali, testimoniando l'unicità e la ricchezza dell'esperienza turistica che Zafferana Etnea e l'Etna offrono al mondo. Siamo estremamente orgogliosi di aver partecipato anche quest'anno alla BIT di Milano evento cruciale per promuovere Zafferana Etnea e l'esperienza unica dell'Etna su un palcoscenico internazionale", spiega Coco. "La BIT rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita turistica, offrendo una piattaforma senza pari per incontrare operatori, esperti e appassionati del settore, sviluppando relazioni e opportunità commerciali essenziali per il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alla Regione Siciliana e all'assessore Elvira Amata per averci fornito questa preziosa opportunità di crescita e confronto", conclude.