Indetto un concorso da Catania Rete e Gas per la selezione di un direttore tecnico

Catania Rete Gas Spa ha indetto una selezione a evidenza pubblica per il reclutamento di un dirigente o direttore tecnico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 36 mesi con possibilità di proroga. Il bando integrale di partecipazione è consultabile sul sito www.cataniaretegas.it in società trasparente alla sezione “selezione del personale”.