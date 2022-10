Cosa fare a Catania nel weekend: Popup Market, Saem, Mercatino 'A Fera Bio

1. Pop Up Market Sicily - Plebiscito Edition - C'era volta (e c'è ancora) in via Plebiscito una bellissima autorimessa dove veniva fatta la manutenzione dei mezzi dell'azienda Amt che curava i trasporti a Catania. Col tempo, questo spazio venne adibito a parcheggio, e come ormai sapete, ogni volta che c'è un luogo bello, insolito, non sempre conosciuto, arriva la family di Pop Up Market Sicily e lo stravolge, lo colora, lo "riempie" di gioia, di creatività e di sorrisi.

2. Sesta edizione del Festival di Geopolitica Mare Liberum: 7 e 8 ottobre - Torna a Catania, venerdì 7 e sabato 8 ottobre, il Festival di Geopolitica Mare Liberum, ospitato, come sempre, in quelli che ormai sono considerati i “luoghi di Mare Liberum”: il Rettorato dell’Università degli Studi di Catania, le sale del Comune di Catania e la sede di Associazione Diplomatici, in via Duca degli Abruzzi 180 (CT).

3. 'Saem' 2022 a Sicilia Fiera dal 7 al 9 ottobre - Dal 7 al 9 ottobre 2022, presso il Centro Fieristico SiciliaFiera in Via Bologna 76, a Misterbianco, protagonista di Saem 2022 sarà il sistema delle costruzioni a 360 gradi, proponendo soluzioni concrete per le nuove esigenze dei professionisti e fornendo soluzioni ottimali per gli interventi residenziali, industriali e terziari, attraverso percorsi dedicati ai temi chiave della sostenibilità, dell’innovazione, dell’efficienza energetica e della rigenerazione urbana.

4. Mercatino 'A Fera Bio - Mercato della Terra Slow Food - Da domenica 9 Ottobre il mercatino 'a Fera Bio Catania entra a far parte di una rete di mercati di produttori e di contadini di carattere internazionale.

5. 'Tessera dopo tessera - Laboratorio ludico didattico' - Domenica 9 ottobre 2022 alle 10:30, in occasione di FAMU - la giornata nazionale delle famiglie al museo, prenderà il via la nuova stagione di laboratori ludico-didattici a cura di Officine Culturali dedicata ai piccoli esploratori, aspiranti archeologi e ricercatori in erba per riscoprire insieme alcuni dei luoghi più belli della città di Catania.

6. Giornata nazionale delle famiglie al Museo Ludum - Torna l'evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d'Italia. Quest'anno abbiamo come gradito testimonial Geronimo Stilton, il celebre topo investigatore, che ci ha fornito di un simpatico libretto da distribuire a tutti i bambini che verranno a trovarci. Per l'occasione in grande stile il nostro museo propone tre attività esaltanti a prezzo basso basso.

7. “Literary Maps/Mappe letterarie” - Il centro culturale slovacco Eleuzina di Banská Štiavnica (cittadina il cui centro storico è patrimonio dell’umanità per l’Unesco), da mercoledì 5 a sabato 8 ottobre organizza a Catania il festival “Literary Maps/Mappe letterarie”, spazio di approfondimento sulla nuova realtà letteraria, artistica e musicale del Paese dell’Est europeo, dove la contemporaneità si fonde col passato per plasmare una nuova prospettiva, in grado di offrire una migliore comprensione dell’identità nazionale.

8. Catania tra misteri e leggende by night - Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

9. Trekking d'autunno a Piano Mirio - Sharing Sicily propone un trekking all'interno del Parco dell'Etna, dove potremo ammirare i primi colori dell'autunno immersi nel bosco. A quota 1700 s.l.m partiremo da Piano Vetore e, imboccato il sentiero, ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori, i profumi e la bellezza.

10. Presentazione del libro “E poi la luce” di Andrea Schiavo - Verrà presentato venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 19.30 nella sala principale della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), il libro “E poi la luce. Cronaca di una fuga” di Andrea Schiavo. Dialogherà con l’autore il giornalista Roman Henry Clarke, con interventi musicali del M° Andrea Schiavo (liuto) e del M° Piero Cartosio (flauto diritto).

11. Festa del Castagno - "I sapori d'autunno". Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT): - ingresso gratuito - parcheggio gratuito - no ticket, no card - food e menù turistici.

12. XXXI Sagra del Pistacchio di Bronte - La Sagra del Pistacchio é tornata. Appuntamento a Bronte dal 30 Settembre al 2 Ottobre e dal 7 al 9 Ottobre 2022. Per tutte le altre informazioni sugli orari e sulla manifestazione è possibile cliccare sul seguente link.

13. Donne, vita, libertà - Catania per le donne iraniane - Sabato 8 ottobre a Catania in Piazza Stesicoro dalle 17,30 ci sarà un presidio di solidarietà per l'Iran, per le donne e gli uomini iraniani in rivolta, come in molte città italiane e del mondo con le loro stesse parole: "Donna, Vita, Libertà".

14. "Intervista a Verga" - Recital di brani tratti dalle opere e dalla corrispondenza dello scrittore a cura del Comitato provinciale FITA Catania. Ingresso libero.

15. Presentazione del libro 'Domani andrà meglio' - Venerdì 7 Ottobre, Giuseppe Orfino presenterà “Domani andrà meglio” (Porto Seguro Editore). Introdurrà Antonio Famà. Ingresso libero.