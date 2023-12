Meteo, temperature sopra la media fino alla fine dell'anno

Il consolidamento di un campo dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo ha dato il via ad una lunga serie di giornate stabili e asciutte sulle nostre regioni meridionali con assenza di pioggia ma anche di neve in montagna. Tuttavia, spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, infiltrazioni di aria umida raggiungono la Sicilia generando addensamenti nuvolosi di tipo basso sui settori tirrenici ma senza effetti. Trapani, Palermo, a tratti Messina e Catania, potranno vedere molte nubi seppur senza fenomeni associati. Ampie zone di sereno invece interessano le altre zone della regione, anche Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta. Questa situazione è destinata a perdurare fino a fine anno con le temperature che continueranno a mantenersi sopra le medie del periodo laddove non graverà la nuvolosità, massime fino a 16-18°C. Proprio in corrispondenza dell’avvio del 2024 l’anticiclone mostrerà i primi segnali di indebolimento, con un aumento della nuvolosità e qualche iniziale debole precipitazione tra trapanese e ragusano. Rimane tuttavia una tendenza che necessita ancora di conferme.