Forza Italia giovani, Gerardo Fisauli entra nel coordinamento regionale degli azzurri

Si amplia il direttivo del coordinamento regionale siciliano di Forza Italia Giovani con la nomina del nuovo dirigente Gerardo Fisauli, ventiseienne di Randazzo che ha salutato l’incarico conferito dal coordinatore regionale Antonio Montemagno così: "Far parte del coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Sicilia mi riempie il cuore di gioia – chiarisce Fisauli - desidero portare un contributo fattivo dentro il coordinamento del partito rilanciando la formazione dei dipartimenti tematici regionali e i laboratori di idee e progetti, spazi utili in cui coltivare il talento di tutti e far crescere il dialogo. Ringrazio il coordinatore regionale Montemagno e tutto il gruppo di Forza Italia Sicilia per aver creduto in me, grazie a Edy Tamajo per aver fatto il mio nome, all’amico Giovanni La Magna e a Nicola d’Agostino per il supporto costante". Fisauli è stato nominato anche vicecoordinatore provinciale del partito.