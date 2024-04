Operazione "Athena", Rando (PD): "Inquietanti infiltrazioni della mafia nel mercato immobiliare"

"La maxi operazione dei carabinieri di Paternò porta alla luce le infiltrazioni della mafia nel business delle aste giudiziarie. Da tempo segnaliamo che questo settore, in diverse aree geografiche del Paese, è sotto controllo delle organizzazioni criminali e l'inchiesta della Procura di Catania ne ha evidenziato dettagli inquietanti sulla capacità di penetrazione nel settore immobiliare". Lo afferma in una nota la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico.

"L'operazione 'Athena', per la quale mi congratulo con magistrati e carabinieri - continua - svela anche il modo in cui, con violenze e minacce, i clan mafiosi del gruppo Morabito-Rapisarda miravano a costruire una tela di dominio. Con la banca dati delle aste giudiziali presso il Ministero della Giustizia, approvata nella passata legislatura, si è fatto un passo in avanti, ma lo sforzo per la trasparenza e la legalità non deve conoscere sosta".