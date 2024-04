Ipotesi voto di scambio a Paternò, Rando (PD): "Valutare una commissione d'accesso"

"Il quadro che emerge dalle indagini della procura di Catania a carico del sindaco di Paternò Nino Naso e di un suo assessore desta preoccupazione per la grave ipotesi di voto di scambio politico mafioso". Lo afferma la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità del Partito Democratico e componente della commissione parlamentare Antimafia aggiungendo: "Spero che il ministro dell'Interno, così come è stato solerte in altre situazioni, non esiti a fare valutazione sulla nomina di una commissione di accesso. Le accuse pesanti di rapporti con i clan richiederebbero almeno le dimissioni degli esponenti politici del centrodestra coinvolti", conclude.