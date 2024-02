Asp, il 27 febbraio un nuovo webinar sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini

In programma per il 27 febbraio un nuovo webinar sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica Il corso è rivolto a genitori, operatori di asilo nido, docenti della scuola primaria, operatori socio-sanitari, ma è aperto anche a alla fruizione di chiunque si fosse iscritto utilizzando i canali previsti. Il webinar si terrà a partire dalle ore 16 nell’aula virtuale al seguente link: meet.google.com/eyo-wdvy-udi.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le azioni concrete da porre in essere, per agire velocemente e con tecniche sperimentate e condivise da tutte le società scientifiche internazionali, per evitare il rischio soffocamento nei bambini, dovuto a un corpo estraneo. L’attività, promossa dall’Unità Operativa, Educazione e Promozione della Salute, guidata da Salvatore Cacciola, rientra nell’ambito delle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 relativamente alla prevenzione degli incidenti domestici da 0 a 4 anni e alle tecniche di disostruzione pediatrica. Il webinar, della durata di due ore, sarà condotto da Marco Squicciarini, medico coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS - Union of European Neonatal & Perinatal Societies. Le attività saranno coordinate da un’equipe dell’UO di Educazione e Promozione della Salute composta dagli assistenti sociali Laura Germanà e Letizia Pellegrino. La frequenza del corso è aperta a tutti, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/3SQYVjQzvf4W45e7A A tutti i partecipanti, alla fine di ciascun webinar, sarà rilasciato un attestato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail, educazionesalute@aspct.it, o al numero verde 800.093.680.