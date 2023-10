Salute, al Cannizzaro visite gratuite per il "Bra Day"

Si celebrerà anche nell'Azienda ospedaliera Cannizzaro la "Giornata internazionale dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria" del 18 ottobre per aumentare l'interesse e l'informazione su un tema fondamentale per il benessere della donna post mastectomia. L'iniziativa, promossa dalla Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-generativa ed estetica, è stata condivisa pure quest'anno dalle due unità operative di Centro grandi ustioni e di senologia, dirette rispettivamente dal Rosario Ranno e da Francesca Catalano. Proprio grazie alla collaborazione fra specialisti dell'ospedale, in occasione del Bra Day, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 9 alle 14, nell'ambulatorio Centro grandi ustioni (piano terra edificio F3, senza prenotazione) saranno offerte visite gratuite alle donne che si trovano a doversi orientare fra le varie alternative ricostruttive nell'ambito del percorso terapeutico del cancro al seno.

"D'altronde - sottolinea l'Azienda - il tema di quest'anno del Bra Day nazionale è 'L'unione fa la forza', a sottolineare l'importanza dell'interazione con i tanti specialisti che contribuiscono alla cura e al pieno recupero della paziente, accompagnandola fino alla sua scelta post mastectomia". Tra queste l'Azienda ospedaliera Cannizzaro offre anche la possibilità della ricostruzione mammaria autologa con tecnica 'Diep' (ovvero un 'trasferimento' di cute della stessa paziente dall'addome al seno), resa possibile grazie alle competenze acquisite a livello internazionale dal chirurgo plastico Giuseppe Lombardo e alle dotazioni tecnologiche volute dal commissario straordinario Salvatore Giuffrida.