Vaccinazioni, Open day a palazzo degli Elefanti

Venerdì 15 dicembre, a partire dalle 10, e fino alle 13,30 nei locali dell’Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, l’Azienda sanitaria provinciale in collaborazione con il Comune ha promosso un Open Day per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid di tutti i cittadini.

Prevista la partecipazione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, dei vertici delle quattro Aziende sanitarie della città , dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dell’Università, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari, dei direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative interessati e coinvolti, a testimonianza dell’importanza del messaggio rivolto alla popolazione.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata alle persone anziane, a partire dai 60 anni; a chi soffre di malattie croniche; ai residenti in Residenze Sanitarue assistite; ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni; agli operatori sanitari; alle donne in gravidanza; agli addetti ai servizi pubblici a chi lavora a contatto con gli animali e a tutti coloro che vivono con persone a rischio.