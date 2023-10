Sessualità e disabilità, un convegno al Csr di Viagrande

“La sessualità nella persona con difficoltà” è il titolo del convegno che si terrà sabato 7 ottobre, dalle 8.30 alle 16.20, nella sala convegni del Centro di riabilitazione CSR di Viagrande.

Nell'ambito dell'handicap, sia nei centri d'accoglienza per le persone disabili che nelle famiglie, il problema dell'educazione sessuale è spesso trascurato, volutamente ignorato e non rientra nei progetti educativi ufficiali. Ancora oggi l’affettività e la sessualità delle persone fragili rappresentano un tabù, spesso sono viste con pregiudizio, ignorando così l’incidenza della sessualità nella qualità di vita di ciascuno, che sia disabile o no. Pertanto, è necessario sviluppare percorsi educativi per affrontare questo tema, dato che finora gli operatori si sono basati solo sulle loro competenze individuali, senza una risposta scientifica chiara sui criteri di intervento.

Questo evento formativo, organizzato e coordinato da Graziella Zitelli (Psicologa e Psicoterapeuta), mira a informare e migliorare le competenze dei professionisti socio-educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali che si occupano della cura e dell'assistenza delle persone con difficoltà, al fine di potenziare la capacità di osservare e comprendere i bisogni legati all'affettività e alla sessualità e di fornire approcci pratici per gestire i comportamenti problematici.

L'evento formativo prevede il rilascio di 6 crediti ECM per tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie, ma è di grande interesse anche per le famiglie delle persone con disabilità.

Dopo i saluti del Presidente del CSR, Sergio Lo Trovato, e la presentazione del corso da parte della responsabile scientifica Graziella Zitelli, interverranno: Lelio Bizzarri, psicologo, psicoterapeuta), Paola Carli, assistente sociale all'Anffas, Martino Florio, presidente dell'associazione L.I.F.E Onlus Giorgia Rosamaria Gammino, psicologa sessuologa), Sibilla Giangreco , psicoterapeuta e sessuologa clinica, Angelo Russo avvocato cassazionista, Anna Talbot, assistente sociale al CSR, Maximiliano Ulivieri, diversity manager del Comune di Bologna e Presidente del Comitato LoveGiver, Annamaria Venere, sociologa sanitaria e criminologa forense.