A Catania un convegno sul tema dell'assistenza domiciliare tra criticità e possibili soluzioni

Alla luce dello scenario demografico ed epidemiologico profondamente mutato già al declinare del secolo scorso, e i cui tratti sono destinati ad accentuarsi, assistiamo al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e allo spostamento in alto della piramide dell’età con un incremento significativo della percentuale delle persone appartenenti alla terza e alla quarta età. Si vive più a lungo, e si vive anche meglio, ma in valori assoluti ci si ammala di più, con una forte prevalenza delle malattie croniche. In questo contesto le cure domiciliari (e più precisamente l’ADI, assistenza domiciliare integrata) rappresentano una delle attività strategiche del Ssn.

Di questi temi, dello stato dell’arte dei servizi nella provincia di Catania, con gli ultimi dati fino al 2022, delle criticità e delle possibili soluzioni se ne è parlato oggi all’Hotel Sheraton ad Aci Castello nel convegno: “Anno 2022: l’ADI nell’Asp di Catania. Una fotografia”.