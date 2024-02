L'istituto clinico catanese di Misterbianco tra le eccellenze italiane per la cura dei tumori mammari

In occasione del mese della giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, la piattaforma Micuro ha diffuso i dati sulle migliori strutture sanitarie in Italia per la cura delle patologie oncologiche.

Nel 2022, l’Humanitas istituto clinico catanese di Misterbianco - con 719 interventi effettuati - è la terza struttura a livello nazionale per numero di interventi per il trattamento del tumore maligno alla mammella rispettando anche il riferimento nazionale di re-intervento a 4 mesi del 4,3%. Al primo posto si piazza lo Ieo di Milano che con 2.635 operazioni chirurgiche e un indice di re-intervento del 2,2% guida questa classifica di qualità. Al secondo posto l’ospedale Bellaria C.A. Pizzardi di Bologna – Asl Bologna con 825 interventi e un indice di re-intervento a 4 mesi dall’intervento del 4,3%.