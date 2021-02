Nuovo microscopio per la ricostruzione della mammella al Cannizzaro

L'ospedale Cannizzaro di Catania si è dotato di un avanzato microscopio per la chirurgia senologica. Si tratta di un apparecchio molto sofisticato che permette la ricostruzione autologa della mammella mediante lembi microchirurgici: in alcune pazienti selezionate affette da tumore al seno, trattate con mastectomia, la mammella mancante può essere ricostruita attraverso l’impianto di cute e sottocute prelevate dall’addome. La metodica, denominata Diep (Deep Inferior Epigastric Perforator), è eseguita in pochi centri in Italia, in quanto presuppone una lunga esperienza presso strutture di riferimento in Europa per la ricostruzione autologa. Nell’ospedale Cannizzaro questa tecnica è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i chirurghi plastici del reparto grandi ustioni, diretta dal dottor Rosario Ranno, e l’uoc di Senologia, diretto dalla dottoressa Francesca Catalano, e si avvale della competenza maturata in anni di specifica attività del dottor Giuseppe Lombardo, chirurgo plastico. Il nuovo microscopio a regolazione elettromagnetica, in funzione nel gruppo operatorio II, permette ai chirurghi di lavorare con assoluta precisione, grazie alla possibilità di eseguire movimenti micrometrici con joystick.

"Il microscopio operatorio di nuova acquisizione trova applicazione nelle tecniche chirurgiche di alta definizione, consentendo alle pazienti una completa e rapida ripresa delle proprie condizioni di salute ed evitando la protesizzazione" spiega il dottor Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’azienda ospedaliera Cannizzaro. I prossimi interventi sono già programmati a breve e, al fine di rispondere alle esigenze del bacino di utenza, l’obiettivo è quello di effettuare nell’anno 20 procedure Diep. Per informazioni, contattare la Senologia dell’ospedale Cannizzaro (centro di riferimento e struttura capofila con funzioni di coordinamento e raccordo della rete regionale delle breast unit) al numero telefonico 0957262805 o 0957264261.