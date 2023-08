Ospedale di Caltagirone, in arrivo 5 medici extracomunitari

All'ospedale "Gravina" di Caltagirone è in programma l'arrivo di almeno cinque medici extracomunitari per i reparti di Ortopedia, Chirurgia e Medicina, ma non se ne esclude qualche altro in altri reparti. L''inserimento dei professionisti stranieri servirà per colmare, in parte, la sempre più grave carenza di medici. La notizia è stata diffusa dal Comune di Caltagirone dopo un incontro al municipio fra il sindaco Fabio Roccuzzo e il direttore sanitario dell'Asp di Catania Antonino Rapisarda, dopo alcuni sopralluoghi di quest'ultimo nell'ospedale.

Il bando dell'Asp e il Comune

Si tratta del frutto di un bando emesso dall'Asp etnea sulla base del quale è previsto entro tre mesi l'approdo dei cinque professionisti nel nosocomio calatino. "L'Amministrazione comunale - ha detto dal canto suo il sindaco - è a disposizione per garantire loro la migliore accoglienza e assistenza possibili, in modo da rendere ottimale la loro allocazione nella nostra città". "Contiamo molto - ha detto Rapisarda - sull'arrivo di medici extracomunitari, che saranno accolti dalle governance dell'Asp e dell'ospedale e che potranno avere colloqui preventivi con i direttori delle unità operative complesse interessate".

Uoc di Riabilitazione riapertura a settembre

Tra le altre le iniziative annunciate dal direttore sanitario la riapertura dal prossimo 1 settembre "grazie al completamento della dotazione organica di medici fisiatri" dell'Uoc di Recupero e Riabilitazione funzionale del presidio ospedaliero di Santo Pietro, chiusa dal 4 maggio a causa dell'esiguità di personale. Si lavora pure per la ripresa, dal 1° settembre delle attività di Stroke Unit della Neurologia, la cui attuale chiusura rende necessario in caso di ictus ischemico, il trasferimento dei pazienti lontano da Caltagirone. Infine, previsto dall'Asp il potenziamento dell'organico delle ostetriche nel Punto nascite calatino.