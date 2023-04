Caltagirone, l’ambulatorio vaccinazioni trasferito presso l’ospedale "Gravina"

Da lunedì 3 aprile l’ambulatorio vaccinazioni dell’Igiene Pubblica di Caltagirone sarà operativo al terzo piano, lato est, dell’edificio "Clementi" dell'ospedale "Gravina". Il trasferimento temporaneo si è reso necessario per l’avvio dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’immobile di piazza Marconi. Invariati gli orari di apertura al pubblico e i contatti telefonici: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Tel. 0933.353028-015-016-065-106. Per accedere all’ambulatorio vaccinazioni si consiglia l’ingresso dal civico 22, scala I, da via Santa Maria di Gesù, di fronte villa Patti.