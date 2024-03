Il rock romantico di “Anymore”, primo singolo della catanese Alice B

Da venerdì 15 marzo in radio il primo singolo dell'artista catanese Alice Blasi, in arte Alice B. dal titolo “Anymore”, canzone scritta di suo pugno e prodotta artisticamente da Marco Di Dio per l'etichetta catanese Roccascina Audioproduzioni e che vede come co – produttrice la figura carismatica di Cristina Russo, cantante ed autrice catanese tra le più apprezzate nel panorama indipendente musicale italiano.

Da un paio di anni la sua figura affianca e prepara in qualità di vocal coach la creatività artistica e professionale di Alice, non ancora maggiorenne, accompagnandola con grande dedizione verso un ingresso ottimale nel circuito musicale italiano.

Ed è proprio la Russo a decidere che era arrivato il momento giusto per far conoscere la “sua” allieva nel modo più bello, attraverso una canzone dal profumo rock e romantico.

La splendida ed energica città di Catania, terra natale di entrambe le artiste, ritrova in “Anymore” un tipo di sound che la riporta alle origini, quando veniva definita la “Seattle del Sud”! Il singolo, che anticipa l'album in uscita nel 2025, rimanda a sonorità senza tempo,vicine allo stile alternativo e new wave di gruppi come i The Cure e The Smiths.

Una proposta musicale che da tempo in molti aspettavano,una chicca assoluta dunque pergli amanti del rock e del british new wave che troveranno in Alice B. una fonte di indiscusso talento, oltre che una giovane e preparata artista, pronta a trasmettere un’energia incredibile, inusuale e graffiante.