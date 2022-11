WeSport e Fondazione Ventorino restituiscono a Catania gli spazi dello storico campo della Ardor Sales

Una grande festa, tra musica, giochi, estrazioni a premi e percorsi dedicati a bambini e ragazzi, ma anche un’occasione per sottolineare la rinascita di un quartiere e il ritrovato senso di comunità, attraverso la “restituzione” alla città degli impianti sportivi dove sorse negli anni 70-80 lo storico campo da calcio della Ardor Sales. Questo quanto avverrà sabato 19 novembre a partire dalle ore 10.00 negli spazi di via dei Salesiani 2 a Catania.

I nuovi impianti sportivi - la cui realizzazione è stata curata dalla SSD WeSport e dalla Fondazione Francesco Ventorino presso i locali dell’omonima Scuola Paritaria - includono un campo di calcio a 8 e una struttura polivalente destinata principalmente al basket e alla pallavolo.

Spazi che si aggiungono a quelli già esistenti – per una superficie complessiva di 5mila metri quadrati tra indoor e outdoor - dove la WeSport, presieduta dall’avvocato Diego Catalano, gestisce circa 30 corsi di dieci diverse discipline per bambini e ragazzi che vanno dal tennis al calcio, dal rugby al judo, dalla ginnastica ritmica al volley passando per basket, arrampicata, kick boxing.

La realizzazione di questo ambizioso progetto è stata possibile anche grazie al contributo di ventuno imprenditori locali, i quali hanno sostenuto circa un terzo dei costi per il rifacimento dell’impianto. Un sostegno importante per questa realtà che non gode di contributi pubblici e che testimonia ancora una volta il valore che l’imprenditoria locale riconosce all’iniziativa.

Del resto, se da un lato le tre direttrici su cui si sviluppa il progetto educativo dell’Istituto “Ventorino” sono le lingue, la musica e lo sport, dall’altro, lo scopo ultimo a cui la Fondazione e la WeSport ambiscono è quello di creare società all’interno di un luogo destinato a diventare un bene di tutti.