"La Cena degli sconosciuti" a Catania il 14 e 28 marzo al ristorante Montaina

Ogni mese sono tantissime le persone che si siedono alle tavolate per cenare in compagnia di sconosciuti, trovare nuove amicizie o la propria anima gemella. Nata nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte, La Cena degli Sconosciuti è la prima e più longeva "social dinner" d'Italia.

E' sufficiente prenotare, presentarsi al ristorante, accomodarsi ai tavoli riservati per l'occasione e prima ancora di prendere in mano la forchetta, tutti i partecipanti stanno già parlando tra di loro in un clima gioioso e familiare.

Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni, cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna. L'obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto uscire di casa.

Di seguito i prossimi appuntamenti a Catania.



Giovedì 14 Marzo 2024 ore 21,00 - Appuntamento dedicato alla fascia di età 35/55 presso il ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania, (CT). Formula Giropizza 20,00 €. Giropizza: pizza fino a sazietà. Una birra media, o bibita media o mezza minerale. Caffè. Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online.



Giovedì 28 Marzo 2024 ore 21,00 - Appuntamento dedicato alla fascia di età 45/65 presso il ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania, (CT). Formula Giropizza 20,00 €. Giropizza: pizza fino a sazietà. Una birra media, o bibita media o mezza minerale. Caffè. Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online.