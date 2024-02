Il colpo d'aria o di freddo non esiste: le vere cause dei malanni invernali

Molto spesso quando qualcuno si ammala durante il periodo invernale si sente parlare di 'colpo d'aria' o 'colpo di freddo'.

Si attribuiscono alla singola uscita senza sciarpa o all'aver pranzato troppo vicino alla porta d'ingresso al ristorante i torcicolli, raffreddori, mal di gola, influenze.

In realtà si tratta di una credenza tutta italiana (mitologica come quella di dover aspettare ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato).

Faringiti, otiti, mal di gola e raffreddori hanno un'origine batterica o virale. Viene quindi da sè considerare che non basta prendere freddo per ammalarsi (anzi un po' d'aria fresca potrebbe anche essere una soluzione per difendersi da questi attacchi).

Il Ministero della Salute ha infatti riportato che ci si ammala di più quando fa freddo perchè trascorriamo troppo tempo in luoghi chiusi ed affollati, favorendo la propagazione dei virus e delle gocce di salive.

L'esposizione al freddo, che sì riduce le capacità di reazione del sistema immunitario e rallenta il movimento delle ciglia che rivestono le pareti delle mucose respiratorie, è comunque meno rilevante rispetto all'inquinamento che comporta l'aria 'viziata' dalla presenza di tante persone in un luogo chiuso.

Una corretta ventilazione degli ambienti invece facilita sempre la riduzione del rischio di infezione.

Anche per i dolori muscolari non ci sono evidenza scientifiche in correlazione con il freddo. In realtà il freddo è solo un fattore aggravante di condizioni critiche pregresse sia a livello muscolare che articolare.

Con le temperature più basse tendiamo a contrarre i muscoli in maniera più consistente e più a lungo rispetto alla norma. Questo fa sì che assumiamo posture sbagliate e provochiamo dolore localizzato a livello delle spalle o del collo.

Il freddo porta inoltre a compiere minore attività fisica e questo rende meno elastiche le articolazioni. E se i muscoli sono rigidi saranno peggiori gli spasmi muscolari.