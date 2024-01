Alimentazione: cinque segnali che stai consumando poche verdure

La comunità scientifica è oramai da tempo concorde praticamente all'unanimità che fa bene alla salute consumare almeno cinque porzioni tra frutta e verdura nel corso di una giornata.

La giusta dose di fibre, vitamine e sali minerali è essenziale per il benessere generale del nostro organismo.

Esistono degli specifici segnali che il nostro organismo ci manda nel momento in cui non stiamo consumando la giusta dose di ortaggi di stagione o in generale di frutta e verdura. Ecco quali sono.

Difese immunitarie - Gran parte delle verdure è ricca di viamina C (ortaggi di colore rosso ed arancione); non avere il giusto apporto di questa vitamina comporta l'abbassamento delle difese immunitarie ed una difficoltà maggiore del nostro fisico di combatttere coi malanni di stagione

Stanchezza cronica - Le verdure a foglia verde (ma anche lenticchie, asparagi e fagioli) sono una fonte di vitamina del gruppo B ed acido folico. Non consumarne a sufficiennza può comportare una sensazione di stanchezza non motivata da uno sforzo o una fatica specifica

Scarsa concentrazione - La luteina, sostanza vegetale che si trova in carote, spinaci, cavoletti di Bruxelles, radicchio rosso, piselli, lattuga, è strettamente collegata all'efficienza della nostra memoria ed è anche un antiossidante coinvolto nella protezione della vista; poco consumo di verdure può quindi comportare un senso generale di confusione mentale e scarsa capacità di concentrazione

Stitichezza - I principali problemi digestivi derivano dalla scarsa assunzione di verdure. Le fibre e l'alta percentuale di acqua contenuti nelle verdure sono preziosi alleati per la regolarità del nostro intestino. Un intestino poco idratato è invece incline a soffrire di emorroidi, stipsi e diverticolosi

Ingrassare - Se si aumenta di peso senza aver cambiato in modo drastico il proprio regime alimentare bisogna chiedersi se si sta consumando la giusta dose di verdure. E' probabile che si abbia una alimentazione sbilanciata verso carboidrati e grassi