Occhiali da vista: cosa fare per farli durare più a lungo

Gli occhiali non sono solamente degli strumenti per vedere meglio ma delle vere e proprie estensioni della nostra identità, del nostro modo di essere e del nostro stile di vita.

Secondo clinicabaviera.it più di metà degli italiani porta gli occhiali e la percentuale arriva ad otto persone su dieci quando si superano i 65 anni.

Per far sì che i nostri occhiali siano sempre perfetti e durino a lungo è necessario adottare delle abitudini quotidiane.

1. Scegliere montature in titanio, policarbonato ed altri composti resistenti agli urti che ofrono una maggiore durata ed una sensazione di leggerezza e comfort

2. Pulizia regolare: prima di pulirli bisogna avere le mani pulite prive di polvere e/o grasso. Bisogna mettere gli occhiali sotto un leggero flusso di acqua tiepida del rubinetto, aggiungere alcune gocce di sapone neutro a ciascuna lente e strofinare delicatamente con la punta delle dita su entrambi i lati; pulire i naselli e le punte delle aste; risciacquare gli occhiali ed asciugare lentamente lenti e montatura con asciugamano pulito e privo di pelucchi, non lavato con ammorbidente

3. Non pulire mai gli occhiali con una camicia o con una maglietta e non utilizzare detergenti di uso domestico perchè contengono ingredienti che danneggiano le lenti e rovinano i rivestimenti.

4. Non usare carta assorbente, fazzoletti o carta igienica per pulire gli occhiali perch la cellulosa contenuta può graffiarli o causare la formazione di pelucchi

5. Non appoggiarli a testa in giù su superfici dure

6. Non toccare le lenti con le mani perché potrebbero graffiarsi

7. Non mettere gli occhiali sulla testa come se fossero una fascia, perché potrebbero deformarsi o cadere

8. Applicare un po' di bicarbonato di sodio con acqua sulle lenti per rimuovere eventuali graffi

9. Non esporre gli occhiali a temperature estreme, perché potrebbero deformarsi. In particolare, in estate fare attenzione a non lasciarli all'interno dell'auto se questa rimane a lungo sotto il sole

10. Evitare di aprire e chiudere bruscamente le aste

11. Indossare e togliere sempre gli occhiali con entrambe le mani per evitare di sforzare la montatura

12. Evitare il contatto con sostanze chimiche forti, come profumi o detergenti, che possono danneggiare i rivestimenti delle lenti

13. Se si pratica sport, indossare un cordino per evitare che gli occhiali cadano e si danneggino

14. Sottoporsi a visite oculistiche regolari per assicurarsi che gli occhiali siano ancora adatti alla propria visione attuale

15. Conservali in modo sicuro: una custodia robusta evita che si pieghino, si rompano o si graffino

16. Regolazione corretta: una adeguata regolazione da parte dell'ottico ne impedisce la caduta ed il deterioramento; controllare sempre che le viti della montatura non siano allentate e che gli occhiali stiano sempre bene sul naso senza muoversi ed adattandosi bene al viso; le aste non devono premere sulle tempie perchè altrimenti si potrebbe avere mal di testa