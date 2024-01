Auto ibride: i consigli di guida per ridurre i consumi

Le auto ibride hanno un grande potenziale perchè si può contemporaneamente riuscire a ridurre i consumi e le emissioni inquinanti.

Bisogna però riuscire a sfruttare al massimo questa tecnologia per massimizzare i benefici. E lo si può fare solo con una guida attenta. Se ci si distrae infatti si può arrivare a consumare troppo, ossia fare 4-8 km al litro.

Ecco quindi alcuni consigli in tal senso.

1. Nelle auto ibride bisogna avere uno stile di guida che aiuti a ricaricare la batteria. La ricarica si può ottimizzare con una guida fluida: non bisogna aspettare l'ultimo momento per frenare, bisogna ottimizzare la scalata delle (quindi non bisogna mai tenere un rapporto troppo alto fino all'ultimo momento)

2. Le fasi critiche per il motore termico sono la partenza da fermo e la ripresa. In questi frangenti i consumi sono molto elevati, ma grazie ad una guida atenta si possono diminuire i consumi: evitare la guida sportiva nelle partenze (dolci con l'acceleratore così che il sistema ibrido userà la spinta elettrica ed il termico viene usato a basso carico o spento in alcuni sistemi ibridi), evitare di affondare subito tutto il pedale quando si deve recuperare velocità dopo un rallentamento, imparate a veleggiare a velocità costante (in questo modo il sistema ibrido spegne quello termico e mantiene quello elettrico)

3. Il motore ibrico è molto efficiente nei percorsi urbani. In autostrada il motore elettrico dà invece un contribuito limitato, ma bisogna sfruttare bene i rallentmenti per far caricare la batteria. Sulle strade di montagna il motore elettrico invece aiuta molto in salita ma in questi casi la batteria si esaurisce velocemente. Bisogna quindi non stressare troppo i freni in discesa per permettere una piccola ricarica

4. Ovviamente nello stile di guida c'è da considerare anche il tipo di motore ibrido col quale abbiamo a che fare: micro-hybrid, mild-hybrid, full hybrid, ibrido plug-in