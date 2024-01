Bonus gite scolastiche 2024: come richiederlo ed ottenerlo

Lo scorso anno, secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net, un alunno su 10 non ha potuto partecipare ad attività scolastiche giornaliere o a una gita perchè la propria famiglia non poteva permetterselo.

Per questo motivo anche per quest'anno il Governo ha messo sul piatto circa 50 milioni di euro per erogare il 'bonus gite scolastiche', che potrà permettere ai ragazzi, nella seconda parte dell'anno scolastico 2023-2024, di partecipare ad attività ricreative.

Il 'bonus gite scolastiche' non è altro che uno sconto sulla quota prevista per i viaggi di medio-lungo periodo o per le semplici uscite didattiche di un giorno. Le famiglie pagheranno solo una parte, il resto lo metterà lo Stato.

L'applicazione del bonus potrà anche essere retroattiva, ossia si potrà avere un rimborso delle somme già sostenute nella prima parte dell'anno scolastico 2023-2024.

Requisiti per ottenere il bonus

- essere iscritti alle scuole secondarie (medie e superiori)

- nucleo familiare con ISEE che non supera gli € 5.000,00

Per ottenere il bonus sarà necessario, oltre che possedere i requisiti sopra indicati, collegarsi, dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024, alla piattaforma unica del MIM e compilare la domanda online (ci si potrà fare aiutare anche dalla segreteria della scuola).

La verifica della presenza dei requisiti verrà fatta automaticamente dal sistema sul portale dell'INPS ed in caso di esito positivo verrà autorizzato il pagamento.

Si darà ovviamente preferenza ai nuclei familiari più svantaggiati dal punto di vista economico e l'erogazione sarà fino ad un massimo di € 150,00.