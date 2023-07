Viaggi: sei consigli prima di partire per l'estate

Quando si deve partire, soprattutto quando si deve farlo 'last minute', si corre sempre il rischio di dimenticare qualcosa di importante o di non aver pensato quando si è prenotato a qualche possibile problema che potrebbe insorgere.

Ecco quindi arrivare in aiuto da parte delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare dei piccoli consigli.

1) Assicurarsi di avere documenti in corso di validità: è bene averli in corso anche quando si viaggia all'interno del proprio paese. Per quanto riguarda il passaporto ci sono alcune nazioni che lo pretendono con validità di 3,6 o 12 mesi prima della data di scadenza

2) Arrivare in aeroporto con buon anticipo: saranno circa 30 milioni gli italiani in partenza nel periodo giugno-settembre. E siccome non tutti gli aeroporti post-pandemia hanno ancora ritrovato il giusto equilibrio tra staff e ripristino della capacità aerea, è meglio arrivare sempre con congruo anticipo

3) Pregustare la vacanza: assaporare la cultura del paese, della regione, della località dove si trascorreranno le vacanze è un qualcosa che arricchisce la mente ed il corpo

4) Quando si è a destinazione: viaggiare per il mondo è un grande privilegio che apre la mente e la flessibilità cognitiva e ci permette di adattare il nostro comportamento ed il nostro pensiero a situazioni nuove.

5) Attenzione al cibo: bisogna sempre diffidare da bevande ghiacciate, alimenti poco cotti, frutta e verdura senza buccia. Sono piuttosto diffuse le infezioni da contaminazione dei cibi dovute alle elevate temperature, a norme igieniche poco rispettate, a cattiva conservazione ed a metodi di cottura che favoriscono la permanenza di virus, batteri e parassiti

6) Chiamare quando è necessario (anche sempre) l'agenzia di viaggio: prenotare con una agenzia di viaggio significa essere supportati per legge. Le normative presenti sui 'pacchetti turistici' assegnano precise responsabilità al venditore di viaggi, che quindi si deve prendere cura del suo cliente per il quale è responsabile dell'esecuzione di un contratto di viaggio