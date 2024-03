Diarrea ed alimentazione: falsi miti da sfatare

La diarrea, come tutti sanno, è il principale sintomo della gastroenterite e si caratterizza per essere una ingestione accidentale di virus o batteri contenuti nei cibi.

Quando siamo affetti da questa patologia il primo consiglio che ci viene dato dalla maggioranza è quello di 'mangiare in bianco'.

Si tratta, secondo gli esperti, di un falso mito. Quando si ha la diarrea bisogna mangiare leggero ma non strettamente in bianco.

La Fondazione Internazionale per i Disturbi Alimentari ha infatti chiarito che quando si ha la diarrea l'evacuazione frequente porta ad una perdita di sali minerali che mette in pericolo l'equilibrio elettrolitico del nostro organismo.

Per questo motivo mangiare totalmente in bianco è tutt'altro che raccomandato (si ha in questo caso un impoverimento dei micronutrienti molto dannoso per la persona interessata che a lungo andare porta un cambiamento della composizione del microbioma, con alterazione della flora e maggiore suscettibilità a disturbi di carattere intestinale): al contrario bisogna introdurre cibi che ci forniscono sali minerali come magnesio e potassio.

Va bene inoltre consumare riso e pasta (digeribili e poco grassi), verdure senza eccesso di fibre, carne ed altre proteine vegetali. Consigliati anche i brodi, ma a temperatura ambiente e non caldi.

La dieta deve quindi essere sempre bilanciata e la cosa più importante resta combattere la perdita di liquidi.

Esistono, ovviamente, cibi che vanno sempre evitati: ossia i cibi speziati e caffeina, latticini, grassi (difficilmente digeribili), bevande frizzanti, alcolici, legumi ed alcune verdure con eccesso di fibre.