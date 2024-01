Due defibrillatori sull’Etna in memoria di Gian Paolo Ghiretti, morto d’infarto sul vulcano lo scorso ottobre

Lo scorso ottobre Gian Paolo Ghiretti è morto per un infarto a 2.800 metri di quota, sul versante nord dell’Etna. Era partito da Parma, con un gruppo di amici, ma un malore l’ha colpito dove avevano lasciato i mezzi speciali 4x4.

Nonostante l’immediato intervento delle guide vulcanologiche e poi dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. Ha lasciato la moglie Roberta e i figli Giulia, Anna e Pietro.

Gli amici che erano con lui hanno deciso di aprire una raccolta fondi da destinare all’acquisto e all’installazione di due defibrillatori di ultima generazione sull'Etna, per incrementare il livello di sicurezza e supportare gli efficienti servizi di soccorso già presenti sul territorio, rendendoli più capillari.

In particolare l’intenzione è di portare in quota due defibrillatori per il periodo primaverile, estivo e autunnale: a 2800 metri, dove è venuto a mancare Gian Paolo, il primo, a 3000 metri, vicino ai crateri sommitali, l’altro.

Per il periodo invernale il progetto, che sarà condiviso nelle fasi esecutive con l’amministrazione comunale di Linguaglossa (Catania) e il sistema del soccorso locale, ne prevede lo spostamento a Piano Provenzana, alla partenza degli impianti sciistici.

I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire le spese per l’acquisto dei defibrillatori, l’installazione e per tutte le spese logistiche e organizzative.