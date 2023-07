'Gelato sospeso' in tutte le gelaterie Don Peppinu

A Napoli è tradizione lasciare un caffè pagato nei confronti di chi vorrebbe gustarlo ma non può farlo, il caffè sospeso. Prendendo spunto da questa tradizione la gelateria 'Don Peppinu' ha pensato al 'Gelato sospeso'.

Pagando 1 € si avrà la possibilità di offrire un cono bimbo da € 2 ad un bambino che ne farà richiesta. L'euro mancante lo metterà la gelateria stessa, che ha come 'mission' quella di rendere felici i bambini siciliani facendogli mangiare degli ottimi dolci artigianali.

Questo il commento di Peppe Flamingo, mastro gelatiere di Don Peppinu: “Crediamo talmente tanto in questa iniziativa che parteciperemo anche noi in prima persona, pagando il 50% di tutti i gelati sospesi. La nostra mission è quella di rendere felici le persone, e se si tratta di bambini, questo ci dà ancora più gioia”.

Le botteghe di Don Peppinu sono a Catania, in Via Etnea 20/22‎; Ortigia (Siracusa), in Corso Giacomo Matteotti 39; a Marzamemi, Via Marzamemi 61; a Marina di Ragusa; in Piazza Malta 11; a Ragusa, presso il Centro Commerciale Ibleo, in Viale delle Americhe; a Marina di Modica, in Corso Mediterraneo 11; a Marzapani, in Contrada Addolorata Mola 39. Il laboratorio si trova a Modica, in Contrada Addolorata Mola 39. Don Peppinu ora è anche oltreoceano, con una bottega ad Hollywood (Miami), 2033 Hollywood Boulevard.