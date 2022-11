Ikea Catania - Green Friday e progetto di 'Generazione in rigenerazione'

La cultura della circolarità è di casa in IKEA: ridurre al minimo gli sprechi, usare al meglio le risorse, prolungare la vita dei prodotti e permettere di risparmiare. Sono azioni che IKEA promuove tutto l'anno per aiutare a vivere la casa in modo più consapevole e a salvaguardare l'ambiente.

È da questo impegno che, in occasione della terza edizione del Green Friday di IKEA Italia, nasce il progetto “Di Generazione in Rigenerazione”, in collaborazione con ANTEAS, l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà.

I volontari ANTEAS insieme ai Co-worker di IKEA, attraverso dimostrazioni pratiche e uno scambio educativo tra generazioni diverse, avvicineranno tutti alla filosofia zero sprechi, con l’esempio di chi ha fatto del recupero un vero e proprio stile di vita, la generazione degli over 60.

Grazie alla loro esperienza in diversi ambiti come falegnameria, sartoria, giardinaggio e decorazione, i senior durante incontri dimostrativi racconteranno la loro storia e condivideranno il loro saper fare: dall’upcycling dei mobili, per trasformarli in altro anziché gettarli, fino alla riparazione dei tessuti.

Da IKEA Catania, sabato 19 novembre alle 16 e alle 18, si terranno gli incontri “Di Generazione in Rigenerazione” durante i quali un senior specializzato in decorazione, racconterà ai partecipanti come decorare e dare nuova vita agli oggetti.

Questi appuntamenti saranno l’occasione per ispirare tutti i clienti dello store di Catania ad applicare la circolarità nella loro vita quotidiana. Circolarità che è anche al centro del Green Friday, l’iniziativa con cui IKEA, dal 18 novembre al 4 dicembre, rinnova l’invito a “rivendere” i propri mobili IKEA di cui non si ha più bisogno e promuove l’acquisto di prodotti di seconda mano, in tutti i suoi negozi.

I soci IKEA Family, attraverso il servizio “Riporta e Rivendi”, potranno beneficiare di una supervalutazione, pari al 50% in più rispetto alla valutazione che si riceverebbe durante il resto dell’anno. Basterà consultare la pagina del sito dedicata, effettuare la pre-valutazione nel periodo indicato grazie al tool online e recarsi poi in uno degli store IKEA in Italia entro il 31 gennaio 2023 per riportare i mobili usati e finalizzare l’operazione.

Ogni prodotto restituito sarà così rimesso in circolo per essere acquistato ad un prezzo ancora più accessibile senza maggiorazioni di prezzo rispetto alla valutazione. In cambio di ogni prodotto riportato si riceverà una Carta Reso IKEA da spendere in negozio e online, con l’invito ad utilizzarla anche per l’acquisto di mobili di seconda mano esposti negli 'Angoli della circolarità' presenti nei negozi.