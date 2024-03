La classifica dei piatti italiani preferiti: Sicilia protagonista

Il sito Preply ha effettuato una ricerca dei piatti italiani che vengono maggiormente ricercati nel nostro paese.

Le tre regioni con i piatti di maggiore volume di ricerca sono risultati essere la Sicilia, la Campania, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Lombardia.

In cima alla classifica (non solo regionale ma nazionale) con 74.000 ricerche abbiamo la pasta alla Norma, nata a Catania nel 1900 e chiamata così per l'espressione in dialetto siciliano utilizzata dal commediografo Nino Martoglio in riferimento all'opera omonima per elogiarne la perfezione.

Al secondo posto regionale troviamo la caponata con 40.500 ricerche: secondo gli esperti il piatto prende il nome da capone, termine dialettale utilizzato per indicare la lampuga, pesce mangiato dagli aristocratici con la salsa agrodolce tipica della caponata e poi sostituito dal popolo con le melenzane.

Terzo posto 'siculo' per gli arancini con 22.200 ricerche e con l'eterna disputa presente tra Catania e Palermo per il nome (arancina per i palermitani ed arancino per i catanesi).

Per quanto riguarda invece la classifica italiana, dopo la 'Pasta alla Norma', nelle prime 10 posizioni troviamo 'Gnocchi alla sorrentina' Campania, Saltimbocca alla romana Lazio, Lampredotto Toscana, Caponata Sicilia, Canederli Trentino Alto Adige, Bagna Cauda Piemonte, Arrosticini Abruzzo, Pasta Patate e provola Campania, Tortellini Emilia Romagna.