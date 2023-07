Al via “Fuoriclasse!”: il progetto Acli Catania Per il contrasto alla povertà educativa

E’ stato presentato presso l’Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania, il progetto Acli Catania “Fuoriclasse!”, finalizzato alla realizzazione di attività volte al contrasto della povertà educativa e finanziato dai fondi Next Generation EU. L’obiettivo del progetto, destinato ai minori che versano in situazione di disagio e a rischio di devianza, individuati dai servizi territoriali, è quello di potenziare i servizi socio-educativi contrastando la dispersione scolastica e migliorando l’offerta educativa. Gli interventi in programma, nei prossimi mesi, hanno l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico ed il fenomeno dei Neet, promuovendo, da un lato, il miglioramento dell’offerta formativa e dall’altro azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, che favoriscano il riavvicinamento dei ragazzi che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione scolastica e di emarginazione sociale. Durante il progetto saranno organizzate molteplici attività dedicate agli studenti, come laboratori motivazionali, laboratori di orientamento, laboratori STEM, campi scuola, attività di sostegno allo studio; similmente in programma attività volte al sostegno delle famiglie, con sportelli di ascolto per i genitori, laboratori sul ruolo genitoriale e spazi di incontro finalizzati all’attivazione di processi di integrazione e sviluppo sociale.

Le attività prevedono il coinvolgimento di più di 100 studenti dell’I.C. Livio Tempesta, ubicato nel quartiere di San Cristoforo a Catania e saranno circa 50 le figure professionali coinvolte tra psicologi, educatori, docenti, animatori, assistenti sociali e formatori. Le attività del progetto saranno possibili grazie ad una collaborazione proficua con enti e associazioni del territorio che metteranno a disposizione del progetto le proprie risorse. Tra i partner del progetto: il Comune di Catania, ASA Onlus, L.S. Finance s.r.l., Educational Center di Martuffo G&C SAS Impresa Sociale, TEAM Ti Educa A Migliorare e l’I.C. Statale “Livio Tempesta” di Catania. Questo il commento di Ignazio Maugeri, presidente delle Acli di Catania: "Oggi più che mai è nostro dovere prenderci cura delle nuove generazioni. I dati riguardanti l’abbandono scolastico in Sicilia sono allarmanti: ad oggi, a Catania, la dispersione scolastica si attesta intorno a una percentuale del 25%. Creare percorsi di orientamento e di supporto per i ragazzi che si sentono smarriti è necessario quanto indispensabile".