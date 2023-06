Bagnoschiuma: guida alla scelta di quello più adatto ad ogni pelle

Molto spesso quando siamo al supermercato ed acquistiamo un bagnoschiuma nello sceglierlo ci facciamo guidare dall'istinto, dall'aroma o dal prezzo.

In realtà i bagnoschiuma non sono tutti uguali ed uno non vale l'altro. Ecco quindi una veloce guida all'acquisto per poter così trovare il prodotto adatto ad ogni esigenza.

Chi ha una pelle particolarmente secca che si screpola o arrossa facilmente deve scegliere un bagnoschiuma dalla potente azione idratante e rinfrescante che non contiene parabeni e siliconi.

Chi invece ha una pelle che sta perdendo elasticità deve optare per un bagnoschiuma sempre idratante e rinfrescante ma con la presenza di glicerina ed oli di semi.

Chi ha una pelle sensibile o soffre di dermatiti o allergie deve invece optare per un bagnoschuma che non contiene ingredenti che possano scatenare reazioni cutanee. Per questo motivo anche in questo caso devono essere evitati parabeni, siliconi e si deve scegliere un prodotto ipoallergenico con proprietà lenitive ed emollienti.

Infine c'è da aggiungere un'ultima ma non meno importante considerazione. Spesso la caratteristica del bagnoschiuma classico è quella capacità di avere un profumo che si sente subito quando usciamo dalla doccia e dona una piacevole sensazione.

C'è però da dire che l'aggiunta di profumi a prodotti per il corpo può spesso rivelarsi dannosa per le pelli più delicate perchè può comportare irritazioi. Ecco quindi che bisogna scegliere un bagnoschiuma senza profumazioni, con formulazione naturale e con ingredienti emollienti ed oli vegetali che reidratano ed equilibrano la cute.