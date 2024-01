La classifica dei migliori supermercati del 2023 secondo Altroconsumo

Come per ogni anno, anche per il 2023 Altroconsumo ha voluto mettere il naso all'interno dei supermercati italiani e chiedere ai consumatori quali possano essere considerati i migliori.

I motivi principali per i quali si sceglie un supermercato sono i seguenti: vicinanza (33%), convenienza (25%), qualità dei prodotti (17%), assortimento (13%)

Ecco quindi la classifica dei supermercati italiani, prendendo in considerazione le insegne a carattere nazionale

1. Esselunga 80 punti: il più conveniente per la spesa di prodotti di marca

2. Ipercoop e Coop&Coop 79 punti: ottimo per assortimento e facilità nel raggiungere i punti vendita

3. NaturaSì 78 punti: piace per l'attenzione al bio ed al naturale

4. Coop 76 punti: convenienza e varietà dei prodotti a marchio Coop

5. Interspar 75 punti: comfort dei punti vendita

6. Conad Superstore/Spazio Conad 75 punti: ultimo dei supermercati ad essere considerati 'ottimi'

Tra i supermercati che vengono considerati di buona qualità (da 74 a 65 punti) troviamo Unes, Famila, Incolpo, Eurospar, Il Gigante, Carrefour Iper, Conad City/Sapori e dintorni Conad, Famila Market, Panorama, Despar, Crai, Sisa, Pam, A&O, Carrefuor Market.

Tra i supermercato di qualità media troviamo Carrefour Market. Ma in questo caso c'è semrpe da ricordare che quando parliamo di questi tipi di supermercato nel giudizio influisce molto la ridotta superficie dei locali ed un assortimento limitato rispetto alle insegne o ai negozi più grandi.