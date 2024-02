Si può essere allergici all'alcol? La risposta degli esperti

In medicina ed anche nella vita quotidiana si sente spesso parlare di allergie. Secondo il dizionario medico l'allergia è una risposta immunitaria attraverso la quale il corpo identifica una sostanza estranea e mette in moto una reazione immunitaria, fino alla produzione di anticorpi di tipo allergico.

L'alcol (etilico o etanolo) non è un allergene, ragione per la quale non è in grado di dare allergie. Esistono però molti allergeni presenti nelle bevande alcoliche (orzo, luppolo, lievito, grano, glutine, solfiti) che possono provocare allergie, seppur in casi abbastanza rari.

Ragione per la quale più che di allergia all'alcol si può parlare di intolleranza sia all'alcol che ad eventuali molecole presenti nelle bevande.

L'intolleranza all'alcol si manifesta nel momento in cui uno degli enzimi deputati al metabolismo ed all'eliminazione dell'alcol non funziona bene.

Essendo tossico per l'organismo, una volta entrato in circolo è necessario che l'alcol venga metabolizzato ed eliminato velocemente.

Il primo enzima che interviene è 'l'alcol deidrogenasi', che trasforma l'etanolo in acetaldeide. Successivamente interviene un altro enzima (acetaldeide deidrogenasi), che trasforma l'acetaldeide in acido acetico, non tossico ma fondamentale per l'organismo.

Nelle persone con intolleranza una mutazione genetica rende l'acetaldeide deidrogenasi meno attivo (l'assenza di questo enzima è frequente nelle popolazioni dell'Asia, che per questo motivo sono portati a bere meno).

L'intolleranza all'alcol può manifestarsi con naso che cola, arrossamento a chiazze del volto e del collo o anche con manifestazioni più consistenti e serie come mal di testa, tosse, nausea, vomito, difficoltà respiratorie.

C'è comunque da aggiungere che nelle zone occidentali molte delle intolleranze dipendono dalla presenza dei solfiti, che causano emicrania, orticaria, vomito, sudorazione ed in alcuni casi anche ipertensione.