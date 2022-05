Sicilia - Le destinazioni più ricercate e le meno costose dell'estate 2022

Anche nel 2022 la Sicilia è una delle regioni italiane che maggiormente attrae i turisti. Holidu, uno dei motori di ricerca per case ed appartamenti vacanza in Europa, ha individuato le località siciliane maggiormente ricercate ed ha anche realizzato l'indice dei prezzi in vista della prossima estate.

La località più ricercata è San Vito Lo capo, seguita da Palermo e dalle Isole Eolie. Quarto posto per Cefalù, quinto posto per Siracusa.

Catania occupa il sesto posto in classifica, precedendo Castellammare del Golfo. Ottavo posto per Trapani, nono posto per Lampedusa, Marsala chiude la top 10.

Per quanto riguarda i costi la Sicilia come Regione ha una media di € 155 a notte (al primo posto in Italia come costi troviamo il Trentino-Alto Adige con € 230 a notte di media).

Prendendo in considerazione le singole località al primo posto troviamo Capo d'Orlando con 265 € a notte, dietro Favignana con € 244 a notte e Taormina con 243 €.

San Vito Lo Capo ed Alcamo 'costano' 200 € a notte. Le località più economiche tra le prime in classifica risultano essere Palermo, Ragusa, Licata con 120 € a notte, Catania con € 105 a notte e Messina con € 87 a notte.

Al momento la Sicilia ha ancora una disponibilità di alloggi per l'estate pari al 50% del totale.