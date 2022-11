Volotea fa 'nove' a Fontanarossa - Dopo Nantes e Firenze nuova rotta per Lourdes da aprile 2023

Non si ferma l'impegno di Volotea per la Sicilia ed in particolare per lo scalo di Catania. Dal 1 aprile 2023 sarà infatti operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La rotta verso la località occitana verrà effettuata due volte a settimana, ogni martedì e sabato.

In questo modo salgono a 9 le destinazioni che con Volotea possono essere raggiunte da Catania, sei in Italia e tre all'estero. Da poco sono state aggiunte Firenze (a partire da maggio 2023) e la francese Nantes (a partire da maggio 2023).

Come noto, Lourdes è una delle mete di pellegrinaggio più importanti in Europa in quanto sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Questo il commento di Valeria Rebasti, Country Manager Italy&Southeastern Europe di Volotea: "La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes. Siamo lieti di offrire ai passeggeri siciliani l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale”.