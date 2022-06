L'incontinenza urinaria non è più un tabù: la si può curare "in poltrona" con il Sistema Dr. Arnold

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo i dati della Fincopp (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), l'incontinenza urinaria è una patologia che riguarda circa 5 milioni di italiani. Se ne parla spesso poco e sottovoce, anche a causa del notevole impatto psicologico correlato a questa malattia, che compromette anche le relazioni sociali e le abitudini di vita dei pazienti. Tra questi, il 60 per cento è donna. "Fino a poco tempo fa - spiega la ginecologa della Casa di Cura Gibiino, Giovanna Garofalo - si ricorreva all'elettrostimolazione per curare l'incontinenza urinaria. Un sistema per certi versi invasivo, perchè implica l'introduzione di una sonda nel corpo del paziente. Oggi è possibile avvalersi di metodi alternativi ed efficaci, come il Sistema dottor Arnold".

Addio alle cure invasive

Quella che agli occhi dei profani potrebbe sembrare una semplice poltrona, è in realtà un concentrato di tecnologia, in grado di agire incisivamente su nervi e muscoli per giungere in breve tempo ad un pieno recupero delle capacità di controllo. Questo dispositivo terapeutico non invasivo interagisce con il tessuto neuromuscolare, inducendo intense contrazioni attraverso un campo elettromagnetico specifico. "In questo modo - continua la dottoressa Garofalo - i muscoli del pavimento pelvico sono stimolati in profondità e viene ripristinato il controllo neuromuscolare con un ciclo di quattro incontri con cadenza bisettimanale presso la nostra struttura.

La terapia riabilitativa si fa seduti in poltrona

Il tutto avviene semplicemente stando seduti: tanto che, durante i cicli di cura, è possibile anche dedicarsi alla lettura di un libro o guardare un film con un tablet". Grazie alla tecnologia Top Fms, la frequenza e l’intensità del campo elettromagnetico vengono parametrati sulla base delle esigenze del paziente da trattare. Il tutto senza nessun effetto collaterale, anche a livello percettivo, i "disagi" sono praticamente azzerati. La stimolazione uniforme garantisce una migliore tolleranza ed efficacia, rendendo il Sistema dottor Arnold il miglior alleato nella lotta all'incontinenza urinaria.



