Alle pendici dell’Etna, il partner ideale per il successo nel settore HO.RE.CA

L'appetito vien mangiando, si sa. E quando si tratta di organizzare una festa o un evento, la voglia di stupire i propri ospiti e clienti con pietanze e bevande di qualità è tanta.



Ma dove trovare tutto il necessario senza spendere una fortuna? La risposta è semplice: L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE, un vero e proprio paradiso per gli amanti del gusto e della convenienza.

Non un semplice fornitore

L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE, azienda leader nella distribuzione di bevande e alimentari in Sicilia, si distingue per l'ampiezza della sua gamma di prodotti, che conta oltre 4000 referenze. Un assortimento vastissimo che spazia dalle acque minerali alle bibite, dai vini agli spumanti, ai superalcolici, per soddisfare ogni esigenza del cliente, che sia un privato o un professionista del mondo HO.RE.CA.

L'azienda vanta un'esperienza di oltre 50 anni nel settore, che le ha permesso di acquisire una profonda conoscenza delle esigenze del mercato e di sviluppare un servizio a 360° per i propri clienti. L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE offre, infatti, consulenze specifiche per aiutare i clienti a scegliere i prodotti migliori per la loro attività, oltre a un servizio di consegna flessibile e rapido, garantito da un nuovo deposito all'avanguardia.

Non solo HO.RE.CA.: il Cash&Carry aperto a tutti

L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE non si rivolge solo al mondo HO.RE.CA., ma anche ai privati che desiderano acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi. L'azienda dispone di un Cash&Carry aperto tutti i giorni, dove è possibile trovare una vasta gamma di vini, liquori, distillati, birra, bevande, prodotti alimentari e tanto altro.

Il Cash&Carry è aperto anche a chi non ha partita IVA, ed è l'ideale per coloro che desiderano fare un regalo speciale o per chi è alla ricerca di prodotti per una festa o un evento.

Qualità e convenienza Made in Italy

L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE è sinonimo di qualità e convenienza: l'azienda seleziona con cura i propri fornitori, puntando su eccellenze italiane del calibro di Birra Salento, Amaro Unnimaffissu, Birrificio 24 Baroni, Agrosan e Forst e molti altri.

Per maggiori informazioni e scoprire tutti i servizi di L.P. DISTRIBUZIONE BEVANDE, è possibile visitare il sito web dell'azienda.