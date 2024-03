Presentata la Nuova Tiguan: comfort di alta gamma nel suv più amato dagli italiani

L'ultima nata in casa Volkswagen debutta anche a Catania con un design totalmente rinnovato, che migliora ulteriormente le caratteristiche esterne e il comfort dell'abitacolo, per assicurare il massimo piacere di guida. Tutte le funzioni dell'auto, il cui frontale è stato rialzato per renderla ancora più possente, sono ben visibili nel display da 12,9 pollici: un vero e proprio centro di controllo che ricalca le caratteristiche dei marchi di alta gamma. Comer Sud ha presentato, nel corso di un evento esclusivo nello showroom di Misterbianco, la Nuova Tiguan 2024.

"Tiguan per Volkswagen - spiega Orazio Giuntini, Brand Manager di Comer Sud - rappresenta innanzitutto una storia di grande successo, grazie agli 8 milioni di esemplari venduti nel mondo. E' diventato negli anni il suv più apprezzato dagli italiani. Ed è grazie a questo dato ormai consolidato che Nuova Tiguan rappresenta per la casa tedesca l'opportunità di imporsi nel mercato dei suv compatti, da anni in costante crescita. Nonostante la sua attitudine familiare, quest'auto riesce a dare un grande coinvolgimento alla guida. E' pensata per tutti e, semplicemente, piace a tutti".

"La filosofia di Volkswagen - continua ancora Orazio Giuntini - è sempre stata quella di migliorare le proprie vetture, ma senza stravolgerle. E la prerogativa, in questo caso, è rendere accessibili a tutti le tecnologie riservate ai marchi di lusso. Nuova Tiguan, infatti, è stata completamente rinnovata sia nella tecnologia che nel design. I clienti che la guideranno troveranno sin da subito tutto quello che hanno sempre apprezzato nelle Volkswagen". Nuova Tiguan è disponibile in quattro diversi allestimenti, pensati per soddisfare ogni esigenza. Tra queste, il modello eHybrid è un ibrido plug-in benzina, è in grado di percorrere oltre 100 chilometri con il solo motore elettrico. Un ulteriore elemento di forza, da sfruttare sia nei brevi spostamenti in città che nei lunghi viaggi.