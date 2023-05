Un nuovo supermercato apre a Misterbianco, si tratta del sedicesimo punto vendita

La rete di Supermercati TOCAL si arricchisce di un nuovo punto vendita a Misterbianco, il sedicesimo in provincia di Catania. Sotto la guida dell'imprenditore Antonio Tomasi e della sua famiglia, l'azienda continua ad espandersi nel territorio, mantenendo fermi i propri valori: qualità, convenienza e cortesia. All'inaugurazione, avvenuta lo scorso 25 maggio, hanno preso parte anche il noto presentatore Salvo La Rosa e l’affermato artista catanese Giuseppe Castiglia.

“I nostri punti vendita rappresentano i classici 'supermercati sotto casa' - spiega Nino Spampinato, direttore acquisti del gruppo TOCAL, con un'ampia gamma di offerte". Oltre ai classici reparti, i punti di forza di questa rete tutta catanese sono i reparti assistiti: macelleria e gastronomia in particolare, insieme alla pescheria.

Macelleria e gastronomia hanno dei propri laboratori

"Seguiamo con grande attenzione la realizzazione dei nostri preparati - continua Spampinato - che vengono realizzati all'interno dei nostri laboratori". I vantaggi di questa scelta sono facilmente intuibili. Riducendo la catena dei passaggi, il controllo sulla qualità è ancora maggiore, così come la freschezza dei preparati, il cui assortimento può essere rinnovato giornalmente.

Materie prime siciliane tra gli ingredienti dei preparati

"Curiamo la preparazione e la ricerca dei prodotti, dando risalto a quelli regionali, - continua Nino Spampinato - che rappresentano una risorsa importante per un'azienda così vicina alla propria clientela. Per questo noi seguiamo tutta la filiera, dando poi risalto alle eccellenze siciliane soprattutto nei nostri preparati dei reparti macelleria. Poniamo massima attenzione nella selezione di tutti gli ingredienti. Grazie a questo lavoro incessante, abbiamo raggiunto uno standard qualitativo elevato, che è costantemente controllato e certificato per offrire il massimo a chi sceglie di acquistare nei Supermercati TOCAL ogni giorno".