Il panettone artigianale è più gustoso e più sano: si conserva "solo" tre settimane

Si avvicina il periodo delle festività natalizie e le grandi aziende hanno messo in moto le impastatrici già all'inizio di ottobre, con periodi di permanenza in magazzino che possono anche superare i tre mesi. Una lunga conservazione per un prodotto industriale che, naturalmente, predilige conservanti e non ingredienti genuini. Ma perché, quindi, non mettere in tavola un panettone artigianale, morbido, profumato e gustoso?

"I nostri panettoni devono essere consumati entro solo tre settimane - spiega Sebastiano Scuderi, maestro fornaio del panificio San Giuseppe di Catania - Le materie prime che vengono utilizzate per la preparazione del nostro panettone artigianale sono radicalmente diverse, nella qualità e nella quantità, rispetto a quelle di un prodotto industriale". Una scelta dovuta, proprio perchè, in questo caso, non è previsto l'uso di conservanti. "Alla base della nostra ricetta - continua Scuderi - ci sono ingredienti semplici e genuini: uova, farina, lievito, zucchero e burro della migliore qualità per comporre l'impasto base, che si declina in diverse varianti. Il panettone tradizionale con uvetta, scorza d'arancia e cedro. Quello al pistacchio, richiestissimo anche da clienti di altre regioni, che possono riceverlo a casa grazie al nostro shop online, è disponibile anche nella variante 'dark' e variegato al cioccolato. E poi è il gusto Rocher".

Ogni anno il maestro Sebastiano Scuderi aggiunge nuove proposte alla sua selezione. La novità per il Natale 2023 è il panettone con pezzetti di caramello, impasto al cacao e frutti di bosco. Può essere ritirato anche presso il punto vendita di via Armando Diaz 44, a Catania, insieme a moltissime altre deliziose proposte dolci e salate della migliore tradizione siciliana.