Promozione, prova di forza dell’Fc Motta contro la Gymnica Scordia

Terza vittoria in quattro partite disputate per l’ambiziosa Fc Motta, che ha piegato, davanti ai propri sostenitori, la resistenza della Gymnica Scordia per 2-0, salendo, così, a quota 10 punti nella classifica del girone C di Promozione.

In avvio di gara, pronto intervento di Cannata sulla conclusione di Rugeri. Al 9’ Ferlito calcia alto il pallone da buona posizione su un invitante cross proveniente dalla sinistra. Il vantaggio dei locali è, però, nell’aria è si concretizza al 14’, quando ancora Rugeri risolve una mischia, insaccando la sfera alle spalle del portiere. Gli ospiti cercano di reagire, la punizione di Favara trova pronto all’intervento Gulisano.

Sfida combattuta nella ripresa. Il Motta sfiora il raddoppio (20’), che il palo nega alla conclusione di Pace. Lo stesso Pace fallisce poi una ghiotta opportunità a pochi passi da Cannata. In pieno recupero, chiude i conti Maesano, siglando il 2-0 negli istanti che precedono triplice fischio.

Fc Motta 2011-Gymnica Scordia 2-0

Marcatori: 14’ Rugeri; 50’ st Maesano.

Fc Motta 2011: Gulisano, Cucè (10 st Pace), Oliveri, Maesano, Giacone, Vittorio, Ferlito (24’ st Sottile), Luca, Rugeri (34’ st D’Arrigo), Sinatra (42’ st Coniglio), Nicolosi (34’ st Conigliello). A disp.: Motta, Mondello, Inserra, Montalto. All.: Di Maria.

Gymnica Scordia: M. Cannata, Vaccaro, Travaglianti (3’ st Moschetto), Favara, S. Cannata, Senia (41’ st Scalone), Di Perna (18’ st Marchese), Siciliano, Rizzotti, Missale, Cacciola (1’ st Buonapasqua). A disp.: Nicosia, Cantarella, Caniglia, Scuderi, Zuccarà. All.: Buoncompagni.

Arbitro: Lazzara di Barcellona P.G. (Vasques di Siracusa e Battaglia di Acireale).