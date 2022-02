Serie D, mister Cacciola: “Le buone prove contro le grandi ci danno autostima”

Il Giarre ha fornito una buona prestazione nel derby contro l’Acireale, terminato sul punteggio di 0-0. Il punto muove la classifica dei gialloblù, che si sono trovati di fronte un avversario forte, come dimostra la posizione in classifica degli acesi.

"Sono soddisfatto per come i ragazzi abbiano espresso gioco e anche per come si sono confrontati contro un rivale quotato e di grande spessore tecnico e caratteriale – comincia così la disamina del match fatta dal tecnico Gaspare Cacciola -. Conoscevamo i loro punti di forza, abbiamo cercato di limitarli quanto più possibile e, allo stesso modo, sapevamo di poterci giocare le nostre possibilità. Sono contento per il punto, è stata una gara combattuta, ce la siamo giocata a viso aperto. E' vero che siamo in una situazione di graduatoria deficitaria, ma nel girone di ritorno abbiamo fatto delle buone partite, soprattutto in casa. Ottenere punti contro Lamezia, Cavese e Acireale non è facile, ma sappiamo che dovremo soffrire fino alla fine e che le prove contro le grandi ci danno autostima. La squadra è viva, sta bene, raddoppia ed aggredisce. Ha cambiato mentalità e atteggiamento. Abbiamo capito che per salvarci bisogna lottare palla su palla".