Serie D, Paternò battuto 2-0 in casa dal Ragusa

Battuta d’arresto casalinga del Paternò, sconfitto dal Ragusa per 2-0 nella sfida del “Falcone-Borsellino”. I rossazzurri si fanno vedere, ad inizio partita, con Raucci e Pappalardo. Risposta iblea affidata a Meola, il cui tiro viene respinto dal portiere in angolo. Sull’altro fronte, lo spunto personale di Asero pecca della necessaria precisione nella finalizzazione. Al 27’ Coriolano si oppone alla conclusione di Randis. Mister Pagana deve fare a meno (35’) dell’infortunato Paschetta e lo sostituisce con Moran Blanco, che si rende subito pericoloso, sfiorando il palo. Passano, però, in vantaggio gli ospiti al 43’, quando Randis, su cross proveniente dalla destra, anticipa tutti ed insacca il pallone.

In avvio di ripresa, Grasso si invola indisturbato area e sigla il raddoppio. Il Paternò prova a reagire, ma i tentativi di Pappalardo, Amorello e Cervillera non sortiscono l’effetto sperato. Negli ultimi minuti, Popolo rischia l’autogol, mentre è del neo entrato Bamba la sortita disperata per riaprire la contesa: dopo uno arrembante azione sulla destra, mette in mezzo per Fernandez, che spedisce il pallone alto da favorevole posizione.

Paternò-Ragusa 0-2

Marcatori: 43’ Randis; 2' st Grasso.

Paternò: Coriolano, Guarnera, Manes, Raucci (1’ st Amorello), Popolo, Pappalardo (1' st Francinella), Saverino (33’ st Bamba), Asero (17’ st Aquino), Cervillera, Paschetta (36’ Moran Blanco), Fernandez. A disp.: Cappa, Deiana, Chechic, Timmoneri. All. Pagana.

Ragusa: Busà, Falla, Pertosa, Strumbo, Napoli (26’ st Vitelli), Meola (45’ st Iseppon), Valenca, Cess, Cacciola, Grasso (22’ st Catalano), Randis (36’ st Laplace). A disp.: Lumia, Marfella, Gozzo, Messina, Giuffrida. All. Raciti.

Arbitro: Virgilio di Agrigento (Galluzzo e Perri).