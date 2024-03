Il Catania Beach Soccer riparte dal sodalizio tra Bosco e Di Paola

Si è svolta ieri presso l’Esagono Beach Club, la conferenza stampa di presentazione della partnership con Domusbet.tv, nuovo Title Sponsor del Catania Beach Soccer. Si ripropone dunque un sodalizio che anni fa ha regalato spettacolo e prestigiosi risultati a Catania portando in alto a livello internazionale il movimento azzurro del calcio su sabbia. Lecito pensare che quest'anno i rossazzurri lotteranno per obiettivi ambiziosi, cercando di vincere ogni competizione in cui saranno impegnati.

Soddisfatto il Presidente del Catania Beach Soccer Giuseppe Bosco: “Con Francesco Di Paola abbiamo iniziato nel 2014, poi lo Stato con un Decreto Dignità, che esiste solo in Italia, ha limitato le sponsorizzazioni per quanto riguarda gli sport, problema sopperito poi nel tempo. Ripartiamo dalle tre finali dello scorso anno, quelle di Supercoppa, Coppa Italia e dello Scudetto. Lavoreremo per farci trovare pronti per il primo evento della nuova stagione, la Supercoppa a Viareggio, che ci siamo garantiti con la vittoria della scorsa Coppa Italia.

Parteciperemo, inoltre, all’Euro Winners Cup a Nazarè subito dopo la Supercoppa di Lega e abbiamo in mente, grazie ad una fitta rete di collaboratori che ci sta supportando, di costruire un Settore Giovanile ancora più importante allestendo, oltre all’Under 20, una Scuola Calcio imponente oltre ai gruppi Under 17 e Under 15.

Non posso annunciare il calendario ufficiale, per quello ci penserà il Dipartimento di Beach Soccer, ma è certo che la Coppa Italia 2024 si giocherà a Messina, a Torre Faro, e all’interno di questa nuova avventura abbiamo la possibilità di allestire un villaggio adiacente che si chiamerà casa Italia con tutte le peculiarità della città di Messina, dagli sponsor, alle esposizioni, ai giochi per bambini, ai gonfiabili".

Sintonia espressa dalle parole di Francesco Di Paola, Presidente di Domusbet.tv: “Con Giuseppe Bosco non ci siamo mai lasciati. Sono a sua disposizione come lo sono stato anche in passato. Il Catania Beach Soccer è una società che si è distinta negli anni, che sotto gli occhi di tutti vanta un ricco palmares. Negli anni abbiamo condiviso splendide esperienze, si è vinto e anche perduto ma, sicuramente, abbiamo fatto un bel lavoro.

Domusbet.tv è nata un po’ per gioco, abbiamo un testimonial importante che è Marco Materazzi, che ringrazio sempre perché ci ha aperto tante strade, che condivide le nostre idee e la nostra passione per il calcio”.