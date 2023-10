Il Catania in crisi di risultati: domani Grella in conferenza stampa

Il Catania ha indetto una conferenza stampa per la giornata di domani alle ore 16:00. Nella salastampa dello stadio Angelo Massimino a prendere la parola sarà il vice presidente e ad etneo, Vincenzo Grella. Il dirigente rossazzurro "analizzerà il momento del Catania - si legge in una breve nota -, e risponderà alle domande dei giornalisti".

Si tratta di un momento di comunicazione molto atteso dalla città dopo i recenti risultati negativi fatti registrare dalla squadra catanese nelle ultime due giornate in particolare, ma in generale è l'andazzo di queste prime dieci partite ad aver minato l'entusiasmo della tifoseria per un campionato di vertice in terza serie.